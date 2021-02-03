Разумков заявил что нардеп потеряет мандат, если суд признает его "кнопкодавом"

"Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - заявил Разумков.

Он добавил, что места на задних рядах в сессионном зале, которые не закреплены за нардепами, отключены от системы "Рада". Также планируется, что в ближайшее время депутаты будут закреплены за конкретными местами. Кроме того, в зале заседаний установят четыре дополнительные камеры видеонаблюдения.