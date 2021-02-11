"Инструментом политических операций" Ткаченко назвал каналы Козака

Министр отметил, что на основных каналах заполняемость рекламы составляет более 80%. Тогда как на телеканалах "112", "NewsOne" и "Zik" лишь 1,5%, что является самым низким показателем по стране.

"То есть речь шла вообще не про деньги и не про заработок. Если вы посмотрите на "24" канал, - там все в рекламе, прямой и непрямой, а это ("112", "NewsOne" и "Zik" - ред.) - конкретный инструмент политических операций на территории Украины", - заявил Ткаченко.

При этом он отметил, что к механизму санкций против каналов необходимо относиться с осторожностью.

"В крайних случаях, как, безусловно, с медведчуковским каналами, это оправдано, насколько я понимаю, и юридически, и с точки зрения защиты национальных интересов, и политически. Но в дальнейшем этот механизм должен применяться точечно, при наличии доказательств такого рода деятельности, на которые ссылаются правоохранительные органы", - добавил Ткаченко.