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Политика Сегодня, 17:5853
Причиной разрыва отношений России и ЕС Лавров назвал Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией.

В частности, из-за поддержки Украины.

Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает ТАСС.

Он заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

"Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов", - заявил он.

Лавров считает, что Евросоюз на это взирает якобы без особого желания что-то изменять.

"Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а это отдаление самого Евросоюза от русского языка, русской культуры, от всего русского, а значит и от Российской Федерации", - сказал министр.

Однако, он отметил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой.

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