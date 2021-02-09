Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения

Министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Киев не может исполнять Минские соглашения в существующей редакции, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, хоть республика и не может отказаться от взятых на себя обязательств в рамках документа, она не считает его международным договором или законом. При этом министр полагает, что Минские соглашения остаются «единственной базой», которая существует для разрешения конфликта.

Он добавил, что выполнить все положения документа в настоящий момент невозможно. «Речь идет об очередности проведения местных выборов в Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России», — пояснил чиновник. Для проведения голосования Киев прежде всего должен быть уверен в безопасности его участников. В свою очередь, Москва настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность, пояснил Резников.

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