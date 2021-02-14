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Политика Сегодня, 11:0342
Как противостоять, так и сотрудничать с Россией готовы в НАТО

Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.

Об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.

Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.

"Если они (Россия - ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.

Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".

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