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Политика Сегодня, 13:5173
Мировое сообщество усилить санкции против РФ за аннексию Крыма просит Рада

Верховная рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма.

Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №4655.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 314 нардепов.

Парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира и просит осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в документе.

Нардепы призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении федерации для немедленного освобождения всех украинцев, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России.

ВР просит партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов.

"Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения", - указано в постановлении.

Парламентарии просят Запад требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию.

"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - подчеркивается в документе.

Рада призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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