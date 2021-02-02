Широкие полномочия и.о. министров вернула Рада

Верховная рада аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.
Это предусмотрено в законопроекте №4531.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Стоит отметить, что в редакции закона к первому чтению эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.
Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия:
- руководство деятельностью министерства,
- утверждение планов работы министерства, отчетов,
- внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,
- утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,
- отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.
Напомним, в начале февраля Рада одобрила этот закон в первом чтении. Он предусматривает возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих.