Широкие полномочия и.о. министров вернула Рада

Стоит отметить, что в редакции закона к первому чтению эта норма отсутствовала. Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.

Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия: