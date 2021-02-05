 

Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии

Политика Сегодня, 13:03117
Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии

СМИ Швейцарии, в частности интернет-газета Infosperber, склоняются к тому, что президент Украины принял решение о закрытии оппозиционных телеканалов именно из-за катастрофического падения своего рейтинга.

"О причинах, по которым президент Зеленский закрыл три телеканала, догадаться нетрудно. В мае 2019 года Зеленский был избран 73% голосов избирателей, а его партия "Слуга народа" насчитывает 245 членов в парламенте из 450 депутатов, что на 19 больше, чем абсолютное большинство. Зеленский пообещал в первую очередь положить конец вооруженному конфликту на Донбассе.

Это продолжается уже почти семь лет, больше, чем Вторая мировая война. Зеленский действительно мало сделал в этом вопросе. Но в остальном дела у украинцев с тех пор не улучшились, а у многих даже ухудшились. Соответственно, граждане Украины разочарованы. Согласно результатам двух киевских исследовательских институтов, у партии Зеленского сейчас, в начале 2021 года, менее 19% одобрения по стране, то есть даже меньше, чем у оппозиционной партии "ОПЗЖ", телеканалы которой она закрыла. В подлинно демократическом государстве, которое приведет к новым выборам, в Украине неразбериха продолжается", - говорится в публикации.

 

Ранее 7dniv.info писало что Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы. Так считает польские СМИ

 

Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Телеканалы, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов
Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов
5-фев-2021, 18:57
Тарас Козак заявил что Зеленский лично отдал приказ закрыть каналы, которые мешали ему врать
Тарас Козак заявил что Зеленский лично отдал приказ закрыть каналы, которые мешали ему врать
4-фев-2021, 09:46
Процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112 инициирует ОПЗЖ
Процедуру импичмента Зеленского после его решения закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112 инициирует ОПЗЖ
3-фев-2021, 12:01
Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов 112, NewsOne и ZIK
Зеленский прокомментировал решение о закрытии каналов 112, NewsOne и ZIK
3-фев-2021, 11:58
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена
1-фев-2021, 10:36

Последние новости

13:56
Политика
Зеленский предлагает урезать полномочия ОАСК
13:22
Политика
Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко
13:17
Политика
Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы. Так считает польские СМИ
13:12
События
Портал по вакцинации от COVID-19 появился в Украине
13:03
Политика
Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии
12:49
События
О роли Украины в деле "Северного потока-2" заявил Путин
12:48
События
На закрытие телеканалов Козака в Украине отреагировал Путин
12:30
События
В суд направили дело "луцкого террориста"
12:27
События
Украинские железнодорожники вышли на протест из-за низких зарплат
10:57
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (17.02.21)
10:55
Общество
Какие сегодня праздники, события - 17 февраля
10:32
События
Комендантский час в Нидерландах возобновил апелляционный суд
10:30
Политика
Новыми обвинениями для лидера оппозиции Мьянмы "встревожены" США
10:29
События
Уважать права правозащитников ОБСЕ призвала Беларусь
10:27
События
В юридических вопросах Трампа Джулиани уже не представляет
10:25
События
Новые обвинения предъявили лидеру оппозиции Мьянмы
10:24
Спорт
На выезде "ПСЖ" разгромил "Барселону"
10:22
События
Названа дата когда в Украине может вступить в силу адаптивный карантин
10:19
Политика
Анатолий Шарий – главная угроза национальной безопасности Украины?!
10:18
События
Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин

Новости ТОП-7

"В войсках недобор до 40%. Какое наступление?". Что говорят бойцы с передовой о новом обострении на Донбассе10928
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 февраля 20213176
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 февраля 20211297
Американцам не нужно. Зачем Витренко хочет ликвидировать Восточный ГОК и советует его рабочим уезжать в Польшу997
Верховная рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения794
В Китае умер посол Украины Камышев379
Расследование гибели трех военных на Донбассе инициировал Зеленский355

Досуг

Мебель на заказ: почему это выгодно
Мебель на заказ: почему это выгодно
После покупки жилья, обустройства ванной комнаты и ремонта в жилых комнатах наступает следующий, очень волнующий этап – выбор мебели. Именно на этом моменте происходит настоящий взрыв.
Сегодня, 09:3668
Как устроиться на работу водителем такси
Как устроиться на работу водителем такси
Что движет людьми, которые хотят найти работу водителем такси со своей машиной? Со стороны кажется, что слишком много минусов, чтобы мириться с ними ради хорошего заработка.
Вчера, 18:14117
Забор Ранчо: особенности конструкции
Забор Ранчо: особенности конструкции
Быстрая сборка, надежная конструкция из металлических ламелей и бунтарский дух Дикого Запада, — все чаще для ограждения участков или их зонирования используют забор в стиле Ранчо.
Вчера, 10:58141
Популярные виды велосипедов Cannondale
Популярные виды велосипедов Cannondale
Рассматривая популярные и необычные велосипеды, которые часто покупают пользователи, можно отметить торговую марку Cannondale.
15-фев-2021, 21:14205
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
Строительство ЖК Новые Теремки завершится раньше благодаря новому инвестору
По официальной информации, строительство жилого комплекса Новые Теремки завершится в несколько раз быстрее, чем планировалось.
15-фев-2021, 21:11218
Как разместить кровать в маленькой спальне
Как разместить кровать в маленькой спальне
Даже маленькую спальню хочется сделать уютной, комфортной для проживания и функциональной. Задача осложняется тем, что в ней должно обязательно присутствовать полноценное спальное место.
15-фев-2021, 21:08211

События

Портал по вакцинации от COVID-19 появился в Украине
Портал по вакцинации от COVID-19 появился в Украине
Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19.
Сегодня, 13:1253
О роли Украины в деле "Северного потока-2" заявил Путин
О роли Украины в деле "Северного потока-2" заявил Путин
Президент России Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2".
Сегодня, 12:4984
На закрытие телеканалов Козака в Украине отреагировал Путин
На закрытие телеканалов Козака в Украине отреагировал Путин
Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.
Сегодня, 12:4858
В суд направили дело "луцкого террориста"
В суд направили дело "луцкого террориста"
Дело "луцкого террориста", который в прошлом году взял в заложники пассажиров автобуса, направили в суд.
Сегодня, 12:3059
Украинские железнодорожники вышли на протест из-за низких зарплат
Украинские железнодорожники вышли на протест из-за низких зарплат
Около пяти сотен железнодорожников государственной компании «Укрзализныця» вышли на акцию протеста к зданию правительства Украины из-за низких зарплат и нарушения трудовых прав.
Сегодня, 12:2772
Комендантский час в Нидерландах возобновил апелляционный суд
Комендантский час в Нидерландах возобновил апелляционный суд
Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час.
Сегодня, 10:3282
7 Днів