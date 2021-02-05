Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии

СМИ Швейцарии, в частности интернет-газета Infosperber, склоняются к тому, что президент Украины принял решение о закрытии оппозиционных телеканалов именно из-за катастрофического падения своего рейтинга.

"О причинах, по которым президент Зеленский закрыл три телеканала, догадаться нетрудно. В мае 2019 года Зеленский был избран 73% голосов избирателей, а его партия "Слуга народа" насчитывает 245 членов в парламенте из 450 депутатов, что на 19 больше, чем абсолютное большинство. Зеленский пообещал в первую очередь положить конец вооруженному конфликту на Донбассе.

Это продолжается уже почти семь лет, больше, чем Вторая мировая война. Зеленский действительно мало сделал в этом вопросе. Но в остальном дела у украинцев с тех пор не улучшились, а у многих даже ухудшились. Соответственно, граждане Украины разочарованы. Согласно результатам двух киевских исследовательских институтов, у партии Зеленского сейчас, в начале 2021 года, менее 19% одобрения по стране, то есть даже меньше, чем у оппозиционной партии "ОПЗЖ", телеканалы которой она закрыла. В подлинно демократическом государстве, которое приведет к новым выборам, в Украине неразбериха продолжается", - говорится в публикации.

Ранее 7dniv.info писало что Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы. Так считает польские СМИ

Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко