Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы. Так считает польские СМИ

Польское издание "Страйк" писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес.

Именно это, по мнению издания, стало одной из причин, по которым глава государства закрыл оппозиционные телеканалы "112 Украина" NewsOne и ZiК, – за то, что они обращали внимание на его невыполненные предвыборные обещания. Издание отмечало, что закрытые каналы "конструктивно критиковали власть, имели большую и преданную аудиторию, а имена Дианы Панченко, Макса Назарова, Вячеслава Пиховшека, Вадима Дикого и других гарантировали высокий уровень дебатов, интервью и оригинальность программы". "Частыми гостями здесь были комментаторы, которых не упоминали и недооценивали на государственных телеканалах и каналах, ассоциированных с олигархами, симпатизирующими Зеленскому и Порошенко. Известно, что симпатии телеканалов были скорее на стороне оппозиции, точнее в лице Виктора Медведчука, который вместе с другими оппозиционными политиками регулярно появлялся на экранах. Но достаточно ли в демократической стране объявить телеканалы "пророссийскими", обвинить их в поддержке "терроризма" и участии в нелегальной торговле углем из Донецкой и Луганской республик? Даже многие юристы и конституционалисты на Днепре говорят "нет", - говорилось в публикации.

Авторы пишут, что избранный с большими надеждами в качестве антитезы предшественнику Петру Порошенко Зеленский де-факто не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. "Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась, на востоке Украины нет мира, и Зеленский очень мало сделал для ее изменения. Пандемия убедительно доказала, что неолиберальные реформы (аналогичные реформам Бальцеровича в Польше) нанесли серьезный ущерб охране здоровья, промышленности и железнодорожному транспорту. Закон о торговле землей, который не поддержали почти 80% граждан Украины, был проведен при активном участии президента в результате назойливого давления со стороны МВФ, Всемирного банка и правительства США.

На все эти элементы президентства ежедневно обращали внимание в программах только что закрытых телеканалов. Были показаны результаты опросов общественного мнения, которые показали, что из 75%, полученных Зеленским во втором туре последних выборов, осталось 30%. Возникающий кризис государства и правящего лагеря, сопровождаемый волной социальных протестов, вызывает ужас у Зеленского. Кроме того, этот человек СМИ и сцены, привыкший к аплодисментам, превращает свое правление в шоу, ненавидит критику", - говорится в статье. Журналисты не исключают, что в будущем Зеленский понесет уголовное наказание за решение закрыть оппозиционные телеканалы. "Есть еще один нюанс: Конституция Украины не предусматривает введение санкций против собственных граждан. Это тоже Зеленский проигнорировал, хотя в будущем ему может грозить даже уголовная ответственность.

Он решил, что в ближайшей перспективе ему будет выгоднее исключить медиабазу оппозиции из информационного пространства. В любом случае неэффективно, потому что телеканалы продолжают работать на платформе YouTube", - пишут польские журналисты

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