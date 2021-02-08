Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко

Французский сайт новостей AgoraVox в своем материале со ссылкой на пользователей соцсетей отмечает, что "Зеленский только что перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко!" "Зеленский оправдал свою цензуру тем, что заявил в Твиттере, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую агрессором…".

Есть чем подавиться (желтым) смехом, читая такой пост. Где доказательства того, что эти СМИ финансируются Россией? Где судебное разбирательство, приводящее к доказательствам этого? Где официальное объявление Украиной войны России, чтобы потенциально оправдать цензуру СМИ, "финансируемых страной-агрессором"??? И особенно если цензура и диктатура, которые проповедует постмайданная Украина, соответствуют "европейским ценностям", то европейцам пора задавать вопросы", - говорится в статье. Авторы материала также напоминают, что Европейская и Международная федерации журналистов осудили такой шаг украинского президента. "Европейская и Международная федерации журналистов (FEJ и IFJ), похоже, не придерживаются той же концепции, что и Зеленский, о "европейских ценностях", поскольку они осудили закрытие этих трех телеканалов, которое они квалифицировали как "внесудебный и политически мотивированный запрет и явную атаку на свободу прессы, который необходимо срочно отменить", - пишет издание.

Ранее 7dniv.info писало что Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за катастрофического падения своего рейтинга - СМИ Швейцарии

Зеленский - человек крайне амбициозный, который терпеть не может критику в свой адрес, поэтому он закрыл телеканалы.