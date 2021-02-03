Американский еженедельник пишет о том, что из-за того, что Зеленский закрыл неугодные ему каналы, ситуация в стране не улучшится

Американский еженедельник Barron's, выпускаемый Dow Jones & Company, опубликовал статью, в которой заявляет, что запрещенные телеканалы выступили против политических репрессий в отношении неугодных СМИ.

"Ситуация в стране не улучшится, если Зеленский закроет "неугодные" каналы", - говорится в их совместном заявлении.

"Медведчук заявил журналистам, что запрет является незаконным. Он сказал, что "согласно украинскому законодательству санкции не могут применяться к украинским гражданам и компаниям", – сообщает информационный ресурс и добавляет, что "бывший комик Зеленский" пришел к власти в 2019 году с обещаниями прекратить войну на востоке Украины, однако его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к резкому падению его рейтингов и рейтингов его правящей партии.

Ранее 7dniv.info писало что Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко.