А в материале сайта "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" говорится, что "ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов.

В письменном заявлении от 3 февраля пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля заявил, что "хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности с учетом масштабов кампаний дезинформации, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно проводиться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами".

В заявлении подчеркивается, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели" и что Брюссель свяжется с украинскими властями, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".

Ранее 7dniv.info писало: Американский еженедельник пишет о том, что из-за того, что Зеленский закрыл неугодные ему каналы, ситуация в стране не улучшится.

Французские СМИ считают, что Зеленский перешел красную черту диктатуры, осмелившись сделать то, на что не осмелился даже Порошенко.