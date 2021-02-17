Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за резкого падения своего рейтинга и доверия людей к нему, прибегнув к помощи ультранационалистов

Международный европейский портал The Marxist написал, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK из-за резкого падения своего рейтинга и доверия людей к нему.

Издание указывает, что для этого Зеленский прибегнул, в том числе, к помощи ультранационалистов.

"Президента Зеленского, который решил закрыть оппозиционные телеканалы, обвиняют в сговоре с ультранационалистами, чьей помощью он якобы для этого воспользовался. Решение прекратить вещание этих СМИ объясняют его низким рейтингом, который все еще продолжает падать. Проведенный в сентябре опрос показал, что его рейтинг популярности составлял 32%.

Это объясняет, почему человек, которого многие считали своеобразным либералом, прекратил работу самых популярных оппозиционных новостных каналов: ZIK, NewsOne и "112 Украина". На волнах этих каналов вещали о провалах правительства и страданиях украинских граждан", - пишут авторы публикации.

Ранее 7dniv.info писало что ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов.

Американский еженедельник пишет о том, что из-за того, что Зеленский закрыл неугодные ему каналы, ситуация в стране не улучшится.