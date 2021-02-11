Украинская власть находится в "коллониальной зависимости" от Вашингтона а Зеленский четко следует указаниям своих зарубежных политических наставников - португальские СМИ

СМИ во всем мире продолжают критиковать президента Украины Владимира Зеленского за закрытие телеканалов "112 Украина" NewsOne и ZiК. Иностранные журналисты уверены, что это решение глава государства, принял не самостоятельно, а следуя четким указаниям от США. Так, португальская газета Pressenza, в своем материале указывает, что украинская власть находится в "коллониальной зависимости" от Вашингтона. "Президент Украины, четко следуя указаниям своих зарубежных политических наставников, применил "санкции" против трех основных телеканалов оппозиции. Каналы немедленно удалили из эфира, игнорируя тот факт, что санкции распространяются только на иностранные организации и граждан.

Вещание телеканалов 112, ZIK и News One было запрещено из-за того, что кто-то осмелился поставить под сомнение колониальную зависимость этого правительства по отношению к Соединенным Штатам", - говорится в материале. Журналисты отмечают, что аудитория телеканалов особенно скучает по передаче "Люди", выходившей на "112 Украина", поскольку только она смогла стать той международной площадкой, которая объединила международную и украинскую общественность для эффективного диалога в отношении мира на Донбассе. "Около двух тысяч журналистов и работников СМИ остались без работы и, по крайней мере, половина страны - без своих любимых каналов.

Что касается программ, украинцы скучают по программе "Люди", которая была одной из немногих, если не единственной, кто пытался создать критическое, сердечное пространство, с разнообразием и большой культурой. Гости из разных уголков Украины и многих стран - иногда обычные люди из конфликтных зон - обменивались своим опытом в контексте острой необходимости создания культуры мира, ненасилия и интеграции. Благодаря этой программе родился международный форум "Люди мира", который в августе прошлого года смог объединить всю Украину в поддержку режима прекращения огня в Донбассе. Не было недостатка в агрессиях и угрозах, которые имеют место в настоящий момент. Украина сегодня более чем когда-либо, невидимая для основных средств массовой информации системы, нуждается и заслуживает нашей солидарности", - отмечают португальские журналисты.

Ранее 7dniv.info писало что Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы из-за резкого падения своего рейтинга и доверия людей к нему, прибегнув к помощи ультранационалистов.

ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов.