Артема Сытника могут уволить

В заключительные и переходные положения закона о НАБУ предлагается внести норму о том, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу этих изменений занимает должность первого замглавы НАБУ, осуществляет полномочия директора до момента назначения нового, согласно процедуре, определенной в этом законе.

Таким образом, предполагается, что Сытника уволят, а его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.