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Политика Сегодня, 18:27172
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО

В пятницу, 19 февраля, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит пресс-конференция секретаря ведомства Алексея Данилова.

Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Также Данилов рассказал, что под санкции, в частности, попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Данилов сказал, что санкции против Медведчука, Марченко и прочих вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Полный список физлиц, в отношении которых СНБО ввел санкции сроком на 3 года:

  1. Константин Вацковский (гражданин РФ)
  2. Виталий Донченко (гражданин РФ)
  3. Наталья Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака, против которого уже введены санкции - Ред.)
  4. Сергей Лисогор (гражданин РФ)
  5. Оксана Марченко
  6. Александр Маслюк (гражданин РФ)
  7. Виктор Медведчук
  8. Михаил Попов (гражданин РФ)

Также Данилов заявил, что в рамках санкций СНБО накладывает своим решением арест на долю Оксаны Марченко в телеканале 1+1. В то же время секретарь заверил, что вещатель продолжит работать.

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