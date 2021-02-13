Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО

В пятницу, 19 февраля, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит пресс-конференция секретаря ведомства Алексея Данилова.
Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.
Также Данилов рассказал, что под санкции, в частности, попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Данилов сказал, что санкции против Медведчука, Марченко и прочих вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
Полный список физлиц, в отношении которых СНБО ввел санкции сроком на 3 года:
- Константин Вацковский (гражданин РФ)
- Виталий Донченко (гражданин РФ)
- Наталья Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака, против которого уже введены санкции - Ред.)
- Сергей Лисогор (гражданин РФ)
- Оксана Марченко
- Александр Маслюк (гражданин РФ)
- Виктор Медведчук
- Михаил Попов (гражданин РФ)
Также Данилов заявил, что в рамках санкций СНБО накладывает своим решением арест на долю Оксаны Марченко в телеканале 1+1. В то же время секретарь заверил, что вещатель продолжит работать.