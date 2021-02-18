У Путина отреагировали на санкции против Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против нардепа Виктора Медведчука.

По словам Пескова, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине "набирает силу тенденция на политические реакции".

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию в Украине... По мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены, не планирует ли Украина решить вопрос Донбасса силовыми методами.

"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил спикер Кремля.