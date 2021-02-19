 

Санкции против Медведчука поддержал Порошенко

Политика Сегодня, 11:5134
Санкции против Медведчука поддержал Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко поддержал решение о санкциях против Виктора Медведчука - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя".

По его словам, это политическое решение, которое отвечает национальным интересам.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных постановлений Совета нацбезопасности и обороны", - написал Порошенко.

Он также ожидает от СБУ и ГПУ неотложных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд относительно избрания меры пресечения, который не может быть иным, чем арест.

"Призываю народных депутатов президентской фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные наши законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне. Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ", - добавил Порошенко.

Кроме того, Порошенко обратился к Нацсовету с призывом лишить лицензии телеканал "Наш", который по его словам, стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука.

Порошенко также заявил, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Леонида Кравчука, а в большую политику вернулся за президентства Владимира Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го.

"Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило "на тормозах" уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которую в начале 2019 года тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны", - резюмировал Порошенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

У Путина отреагировали на санкции против Медведчука
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука
Вчера, 17:21
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО
Санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввел СНБО
19-фев-2021, 18:27
Порошенко готов возглавить правительство, при условии досрочных выборов Верховной Рады - Турчинов
Порошенко готов возглавить правительство, при условии досрочных выборов Верховной Рады - Турчинов
10-фев-2021, 13:07
Падение рейтингов, энергокризис, обострение на Донбассе. Какими могут быть последствия закрытия телеканалов
Падение рейтингов, энергокризис, обострение на Донбассе. Какими могут быть последствия закрытия телеканалов
4-фев-2021, 15:30
Закрытие других антиукраинских каналов не исключают в СНБО
Закрытие других антиукраинских каналов не исключают в СНБО
3-фев-2021, 19:15

Последние новости

12:09
События
Из-за коронавируса скончалась мать Роналдиньо
12:01
События
Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer
11:51
Политика
Санкции против Медведчука поддержал Порошенко
11:31
События
Тихановская сделала заявление
11:14
События
От коронавируса вакцинацию начала Австралия
11:11
События
В Луизиане неизвестный открыл стрельбу
10:29
События
Долг Испании из-за пандемии достиг наивысшего уровня за столетие
10:19
События
У Boeing в США оторвался двигатель, обломки упали на жилой район
10:10
События
Вакцинация российским "Спутником V" началась в Черногории
08:57
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021
Вчера, 2021-02-20
22:48
События
У мужчины в Дрогобыче взорвалась граната, есть погибшие
22:46
События
Британия запустила проект для украинцев в Крыму
22:45
События
Техас зоной стихийного бедствия объявил Байден
22:43
Политика
Навальный сможет выйти на свободу в 2023 году, - адвокат
20:03
События
Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ
19:36
События
В Ереване сегодня, 20 февраля, возобновились акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна
17:50
События
C завтрашнего дня погода в Украине наладится
17:41
Спорт
На Чемпионате мира женская сборная Украины по биатлону взяла бронзу
17:21
Политика
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука
17:11
Политика
Власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с оппозицией - Медведчук

Новости ТОП-7

"Зеленский был у нас дома". Почему ввели санкции против Оксаны Марченко и что о ней известно8305
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 февраля 20213370
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 февраля 20211112
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20211095
К США из-за "Северного потока-2" обратился Кремль858
Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса686
C завтрашнего дня погода в Украине наладится400

Досуг

Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре - обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Днепре Топ-5 выглядит так: “Суши Мастер”, “ЯпонаХата”, “Суши бар FooGoo”, “Sushi place Red fish”, “MAFIA”.
Сегодня, 09:4468
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Особенности дизельных генераторов на 50 кВт | Vinur
Известно, что энергетические потребности частных домостроений могут быть различными. Многое зависит от уровня его оснащенности электрооборудованием и целого ряда других факторов.
19-фев-2021, 13:54193
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Качественная стоматология как способ сохранения белоснежной улыбки
Здоровье ротовой полости во многом зависит от своевременного выполнения гигиенических процедур. Большое значение также имеет правильное питание и систематическое посещение кабинета стоматолога.
19-фев-2021, 12:32182
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
На что обращать внимание при выборе манежа для ребенка
Манеж – один из необходимых атрибутов для игр и сна маленького непоседы. Из-за широкого разнообразия моделей, которые можно посмотреть на сайте https://chicco.com.ua/dom-i-ulica/krovatki-i-manezhi.html, осложняется и сам выбор изделия.
19-фев-2021, 09:48173
Распространенные типы кофемашин
Распространенные типы кофемашин
Какие типы домашних кофемашин пользуются популярностью? Об этом рассказывается ниже.
18-фев-2021, 20:23274
Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»
Алексей Чернышов: «Председательство в Дунайской Стратегии – это большая ответственность и возможность для Украины изучить опыт соседей»
Украина – первая страна, которая не входит в ЕС, но будет председательствовать в Стратегии ЕС для Дунайского региона.
18-фев-2021, 19:42278

События

Из-за коронавируса скончалась мать Роналдиньо
Из-за коронавируса скончалась мать Роналдиньо
Мигелина Элои Дос Сантос, мать экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо, умерла из-за коронавирусной инфекции.
Сегодня, 12:0912
Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer
Передачу коронавируса на 89,4% предотвращает вакцина Pfizer
Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.
Сегодня, 12:0126
Тихановская сделала заявление
Тихановская сделала заявление
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".
Сегодня, 11:3165
От коронавируса вакцинацию начала Австралия
От коронавируса вакцинацию начала Австралия
Сегодня, 21 февраля, в Австралии началась кампания по вакцинации населения.
Сегодня, 11:1443
В Луизиане неизвестный открыл стрельбу
В Луизиане неизвестный открыл стрельбу
Неизвестный открыл стрельбу в оружейном магазине в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Сегодня, 11:1145
Долг Испании из-за пандемии достиг наивысшего уровня за столетие
Долг Испании из-за пандемии достиг наивысшего уровня за столетие
Из-за влияния пандемии коронавируса долг Испании в 2020 году увеличился на 112,438 млрд евро.
Сегодня, 10:2948
7 Днів