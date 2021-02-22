Европарламент принял разгромную для Зеленского резолюцию по Украине, где Зеленский и его команда были раскритикованы в пух и прах за следующее:

- Местные выборы: местные партийные организации, кандидаты и члены избирательных комиссий не смогли должным образом подготовиться к регистрации кандидатов, поскольку Избирательный кодекс был принят непосредственно перед избирательным процессом;

- Работу Верховной Рады: темпы законодательной деятельности, особенно во второй половине 2019 года, были особенно непрерывными, иногда в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства;

- Реформы: необходимо завершить начатые реформы в сфере верховенства закона и надлежащего управления и борьбы с коррупцией;

- Внутреннюю институциональную нестабильность, отсутствие четких ориентиров, слабый потенциал, ограниченные ресурсы;

- Отсутствие политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущение избирательного использования правосудия;

- Отсутствие прогресса в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, совершенных военнослужащими украинских Вооруженных сил, а также задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом;

- Ухудшение соблюдения прав человека на Донбассе и в Крыму;

- Отсутствие свободы прессы: необходимо «ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов»;

- Гендерное равноправие, отношение к ЛГБТ и ромам: «Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их»;

- Политический климат: «запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях»;

- Экстремистские и разжигающие ненависть сайты: нужно запретить сайт «Миротворец».

В МИД Украины уже отметили, что оно несет важные сигналы для дальнейшего сотрудничества и рекомендации будут учтены.