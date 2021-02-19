Стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Украины

Сегодня в ОП большая встреча по энергетике. Будут присутствовать Зеленский, Шмыгаль, Свириденко, Витренко, Тарасюк, Герус, Коболев.

В повестке дня: В ОП хотят понимать какой будет цена для населения дальше. Как подвинуть МВФ с их меморандумом. Сегодня СНБО выкатит санкции против Фирташа. И попытается национализировать облгазы.

По опыту Медведчука, претендент на управление один - НАК. Но есть нестыковка с третим энергопакетом. Поставка, производство, распределение не могут быть в одной компании. Также ОП хочет охладить пыл Витренко по Коболеву.

И с другой стороны убедить последнего быть конструктивным с Минэнерго.