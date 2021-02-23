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Политика Сегодня, 22:0740
Санкции против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных вводит СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, которые предали страну.

В этот список попали десть человек.

Об этом Данилов заявил на брифинге.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек", - заявил он.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко. А также:

  • бывшего контрадмирала Дениса Березовского,
  • бывшего генерал-майора Станислава Шапортова,
  • бывшего генерала-майора юстиции Сергея Нянчура,
  • бывшего генерал-майора Юрия Катовского,
  • бывшего генерал-майора Владимира Товского,
  • бывшего генерал-майора Валентина Ханжи,
  • бывшего вице-адмирала Сергея Елисеева,
  • бывшего контрадмирала Дмитрий Шакура.

"Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания", - добавил он.

По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

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