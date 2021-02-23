Венедиктова заявила что Стерненко сам "политизировал" свое дело

По ее словам, в частности ставилась "планка на политический заказ, но не со стороны властей".

"Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - ред.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти",- сказала она.

Генпрокурор напомнила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.