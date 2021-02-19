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Политика Сегодня, 11:2130
Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата

Эти полномочия могут ограничить двумя сроками.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной раде годами находятся одни и те же люди.

"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов назвал повестку дня следующего заседания СНБО, на котором заслушают доклады силовых ведомств о состоянии уголовных дел, открытых за государственную измену.

Он также заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина на санкции против нардепа Виктора Медведчука.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили самые интересные для украинцев вопросы. В частности, попытались ответить на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандалу з топ-менеджерами "ПриватБанка" и обсудили санкционные списки в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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