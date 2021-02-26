Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого

Согласно им, 12 января Главное следственное управление ГБР начало уголовное производство по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого от должности. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.

Следователи ГБР, в частности, выясняют, кто и как готовил заявление собрания судей КСУ по данной ситуации. Кроме того, суд дал правоохранителям доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.

КСУ решил обжаловать это в Апелляционном суде, но безуспешно. Коллегия Киевского апелляционного суда отказалась рассматривать эту жалобу.