Внеочередные выборы в пяти населенных пунктах назначила Рада

Назначение внеочередных выборов Коларовского сельского главы в Запорожской области на 31 октября 2021 года поддержали 335 парламентариев.

Внеочередные выборы Малолюбошанского сельского главы в Ровенской области ВР назначила на 31 октября 2021-го. За это проголосовали 327 нардепов.

За назначение внеочередных выборов Теребовлянского городского главы в Тернопольской области на 31 октября проголосовали 319 депутатов Рады.

Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского главы в Винницкой области на эту же дату поддержали 337 парламентариев.

Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил на 31 октября. За это проголосовали 332 нардепа.