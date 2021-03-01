Законопроект о судебной реформе закрепит внешнее управление Украиной. ОПЗЖ голосовать за него не будет - Бойко

Судебная реформа, предлагаемая властями, закрепит внешнее управление Украиной, уничтожит независимость и суверенитет страны, поэтому фракция "Оппозиционной платформы за жизнь" за нее голосовать не будет.

Об этом заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрий Бойко, комментируя законопроект №3711-д о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".

По его словам, власти "безропотно выполняют хотелки МВФ", вводит в наблюдательные советы государственных компаний иностранцев с "заоблачными зарплатами", повышает коммунальные тарифы, "распродает украинскую землю, разрушает медицину и образование, уничтожая в Украине социальное государство". Теперь руководство страны "добралось и до судебной системы", говорит Бойко.

"Появление в законе о судоустройстве и статусе судей неких "иностранных специалистов", которые будут определять "квалификацию и добропорядочность" украинских судей - не что иное, как вмешательство в судебную систему Украины и внешнее управление нашей страной. Фракция ОП-ЗЖ за такие изменения голосовать не будет. Мы считаем это элементом внешнего давления на судебную систему и попыткой закрепить внешнее управление нашей страной", - цитирует политика пресс-служба ОПЗЖ.

Бойко считает, что судебную систему необходимо реформировать, не привлекая иностранных специалистов, "поскольку мы уже убедились, что толку от этого никакого".

"Надо уважать решение украинских судов, прекратить использовать по отношению к ним телефонное право и административное давление, которые сейчас часто практикует Офис Президента - это видно по результатам судебных заседаний. Если прекратится давление сверху и будет установлен жесткий контроль за судебной системой со стороны правоохранительных органов, а соответствующие законы у нас есть, то в судебной системе будет наведен порядок", - резюмировал нардеп.