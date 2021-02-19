Медведчук повысил свой рейтинг несмотря на кампанию по дискредитации в отношении него со стороны Банковой

Последний опрос «Социальный мониторинг» показал рост рейтинга Виктора Медведчука, что опровергает заявления о том, что только закрытые каналы давали высокий рейтинг оппозиционерам. Об этом на сайте Корреспондент написал блогер Кирилл Киквидзе.

«Проанализировал актуальные результаты исследования центра „Социальный мониторинг“ по президентским выборам и хочу сказать, что этот рейтинг разносит в пух и прах все кейсы ОПэшных прихлебателей по санкциям против Медведчука и закрытию телеканалов.

Опрос показал, что если бы президентские выборы в Украине проходили в конце февраля 2021 года, то во второй тур бы вышли Владимир Зеленский и кандидат от ОПЗЖ: будь то Виктор Медведчук или Юрий Бойко.

Теперь смотрим внимательно. Центр проводил опрос 19-28 февраля, что было уже почти через месяц ПОСЛЕ введения санкций против телеканалов и запрета на вещание. Следовательно, идея теоретиков с Банковой о том, что только каналы давали высокий рейтинг оппозиционерам, проваливается. Это раз.

Второе. Рейтинг Медведчука в сравнении с январским опросом „Соцмониторинга“ не то что удержал позиции, но и ВЫРОС до 16,3% (на 0,8%). И это несмотря на мощную информационную кампанию против него и его семьи, колоссальное давление со стороны власти и фактически отсутствие в массовой медиасреде трех оппозиционных телеканалов.

В это время в февральском опросе рейтинг Зеленского теряет 1% по сравнению с январским и опускается до 24,6%. Зеленский, конечно, может незаконно закрывать и кошмарить СМИ, но заставить народ перестать думать — ему не под силу.

И третье. Максимально объективным считаю проведение опроса с разделением Медведчука и Бойко на два разных рейтинга. Это естественно, что у двух сильных оппозиционных политиков один электорат, но сейчас Зеленский объявил войну именно Медведчуку, который активно занимался вопросами производства вакцины и мирного урегулирования конфликта на Донбассе», — отметил блогер.

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