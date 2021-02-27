 

В действие решения СНБО о двойном гражданстве ввел Зеленский

Политика Вчера, 21:3957
В действие решения СНБО о двойном гражданстве ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев.

Кабинет министров должен разработать ряд документов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно решению СНБО, Кабмин, Центральная избирательная комиссия и СБУ должны в двухмесячный срок проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства и выяснить, есть ли правовая определенность по запрету иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах.

Дальше, уже в течение полугода, должны быть разработаны проекты законов, которые предусматривают запрет гражданам Украины, имеющим двойное или множественное гражданство, а также находящимся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Кроме этого, в парламент должны внести документ о порядке отказа и выхода из гражданства других государств для лиц, которые претендуют на должности в государственных органах.

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