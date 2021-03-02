Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"

Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".

Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.