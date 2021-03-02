Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария", сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что украинские правоохранители выявили нарушения при перерегистрации "Партии Шария", которые заключаются в предоставлении недостоверных данных, возбуждено дело.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария". Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.