Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок

Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.

"Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат.

При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

"Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", - сказал парламентарий.