Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок

Таким образом в СН прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.
"Мы будем просить его идти на второй срок", - сказал депутат.
При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.
"Придет время, и он (Зеленский, - ред.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос", - сказал парламентарий.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.