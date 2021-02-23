Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в случае принятия документа, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", - сообщил Зеленский.

Также ожидается, что уменьшится бюрократизация процессов, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и иметь возможность знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. Одновременно суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.