Против возможного увольнения Сытника выступил глава САП

По его словам , сейчас уже начали выноситься приговоры, есть результат работы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Отметим, Кабмин внес в Раду законопроект, который касается НАБУ, и один из его пунктов - досрочное прекращение полномочий директора бюро Артема Сытника. Это прокомментировал глава САП.

"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения", - считает Грищук.

По его словам, только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать".

"Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать", - отметил глава САП.