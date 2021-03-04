Украину перестать покупать электроэнергию БелАЭС призвал президент Литвы

Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.

"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", - призвал президент Литвы.