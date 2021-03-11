Новые решения по санкциям объявляет СНБО Украины

Сегодня, 19 марта, состоялось очередное заседание СНБО.

"Страна" рассказывает о решениях, которые были приняты на сегодняшнем Собвезе. Их озвучил секретарь совета Алексей Данилов. Этот материал обновляется под видеоплеером.

Брифинг секретаря СНБО Данилова 19 марта 2021. Прямая трансляция

Первое решение СНБО Украины: Совбез инициировал аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны.

Второй вопрос - Мотор Сич. Но пока без конкретики. Сказал лишь, что идёт суд и по итогам его будут новости.

Третий вопрос. Введены санкции против 19 компаний, которые владеют лицензиями на использование недр. По закону о санкциях можно лишать лицензии на использование недр.

Четвертый вопрос - санкции. Под них попали: Азаров, Затулин, Бобков, Колесниченко, Аксёнов, Курченко, Пасечник, Поклонская, Пшонка, Саламатин, Табачник, Янукович и ряд других.

Пятый вопрос - по компании Зеонбуд. Это компания, которая обеспечивает цифровое вещание в Украине. Данилов сказал, что будут проверки по этой компании и меры по борьбе с ее монополизмом.

Отвечая на вопросы журналистов, Данилов сказал, что по ковиду может пройти заседание. "Есть программа, которая позволяет вам смотреть ситуацию по регионам. Мы отправили информационные письма. Там проводят свои комиссии на местах, как это должно было быть по действующему законодательству".

Вопрос: "Можно ли рассматривать законопроект по "русскому миру" в контексте, что будет запрещены партии ОПЗЖ и Шария?" Данилов переадресовал вопрос Раде.

Данилову вопрос по поводу того, почему большинство компаний, которые попали под санкции связаны с Павлом Фуксом. Данилов это не подтвердил, но и не опроверг.

Вопрос: "Рассматривает ли СНБО санкции против Свинарчука-Гладковского и Порошенко?" Ответ Данилова: "Сейчас такие документы от органов власти, которые бы мы рассматривали на СНБО, отсутствуют".