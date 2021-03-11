Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта "О создании Центра противодействия дезинформации"

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом говорится на сайте главы государства .

Отмечается, что контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

11 марта 2021 года в Украине презентовали Центр противодействия дезинформации. Он будет противодействовать международной дезинформации. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.