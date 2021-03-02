Две причины отказа от "Спутника V" назвал Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу по двум причинам.

Об этом он рассказал в интервью немецкому Bild.

Журналист издания спросил премьера, будет ли Украина продолжать просить у канцлера ФРГ Ангелы Меркель поставить стране вакцину, учитывая дефицит препарата в самой Германии и то, что Киев отказался от российского "Спутника V" по политическим причинам.

"Что касается российской вакцины. Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине "Спутник V" по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы обычно не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - ответил Шмыгаль.

Кроме того, он уточнил, что Украина уже имеет предварительные соглашения с шестью странами, которые являются мировыми производителями вакцин от коронавируса.

"На сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такой международной платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - сказал премьер.