В свое управление "Мотор Сич" хочет взять "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", все акции которой были арестованы накануне, чтобы сохранить потенциал завода.

Cоответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Об этом информирует пресс-служба концерна.

"Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", - приводит слова Гусева пресс-служба "Укроборонпрома".

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление АРМА с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Кроме того, сейчас СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям:

- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины.