Перепалка на Аляске. После Путина Вашингтон поссорился с Китаем. Что это значит и как отразится на Украине

Отношения между крупнейшими державами в мире продолжает накаляться.

Не успел президент США Байден поссориться с Путиным, назвав российского президента "убийцей", как его администрация серьезно побила горшки с Китаем.

Первые для администрации Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые прошли на Аляске, ознаменовались публичной перепалкой и крайне напряженной атмосферой. Американцы упрекнули китайцев в нарушении прав человек, те резко ответили и понеслось.

Конфронтацию между США и Китаем многие уже окрестили второй холодной войной.

Впрочем, по мнению экспертов, не исключено, что как ссора с Россией, так и с КНР, могут быть напускными, а на деле Вашингтон будет пытаться договориться с Москвой и Пекином.

"Страна" выясняла, что на самом деле происходит между Байденом и Китаем и как это отразится на Украине.

Перепалка перед камерами

Вашингтон неоднократно объявлял Россию и Китай главными противниками, а нынче всячески это демонстрирует жесткими словами.

На переговоры с китайцами на Аляску приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. С китайской стороны в них участвовали министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И и член политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

Еще перед поездкой Блинкин обвинил Пекин в "невыполнении своих обязательств, агрессивном и авторитарном поведении, которой бросает вызов стабильности, безопасности и процветанию Индо-Тихоокеанского региона".

На что редставитель МИДа Чжао Лицзянь заявил, что "Китай не пойдет на компромисс по вопросам, связанным с суверенной безопасностью и его ключевыми интересами, и его решимость и воля защищать свои ключевые интересы непоколебимы".

Сами переговоры на Аляске Блинкен начал с еще более жесткого заявления.

"Мы будем обсуждать нашу глубокую обеспокоенность действиями Китая, в том числе в Синьцзяне, Гонконге, на Тайване, кибератаками на Соединенные Штаты, экономическим насилием в отношении наших союзников", - заявил госсекретарь США в присутствии прессы.

Член политбюро Ян Цзечи ответил длинной тирадой, обрушившись на, как он сказал, страдающую американскую демократию, плохое отношение к меньшинствам в США и внешнюю торговую политику Вашингтона.

Цзечи обвинил США в "использовании своей военной силы и финансовой гегемонии, чтобы подавлять другие страны" и "злоупотреблении так называемыми представлениями о национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену, и подстрекательстве некоторых стран к атакам на Китай".

"Соединенные Штаты не имеют права говорить - как они того хотят - с Китаем с позиции силы", - заявил Цзечи.

Когда Блинкену перевели слова китайского дипломата, он казался удивленным, но затем вновь перешел на решительный тон, пишет New York Times.

Госсекретарь заявил, что дипломатия администрации Байдена направлена ​​на "продвижение интересов Соединенных Штатов и укрепление международного порядка, основанного на правилах" - поскольку альтернативой такому порядку "является мир, в котором сила делает тебя правым, а победители получают все".

Он также процитировал слова Джо Байдена, сказанные им на одной из встреч с китайской делегацией около десяти лет назад - о том, что "ставить против Америки никогда не было лучшим вариантом". Затем госсекретарь добавил от себя: "Это остается верным и сегодня".

После этого журналистов попросили уйти. Однако теперь уже Ян Цзечи по-английски сказал им "подождите" и вновь начал критиковать американскую политику, рассказывает New York Times.

В итоге публичный диалог перед камерами вместо положенных нескольких минут длился более часа.

Пекинские чиновники также раскритиковали новые экономические санкции, введенные США против 24 китайских чиновников накануне переговоров.

"Не следует так приветствовать своих гостей", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Впрочем, по данным Reuters, без прессы стороны остыли и перешли к предметному разговору, который продлился намного дольше, чем планировалось изначально.

Ранее Вашингтон заявил, что готов работать с Китаем, если это будет в интересах США - например, в области климатической политики, пандемии коронавируса и проблемы северокорейского ядерного оружия, пишет Reuters.

Тем не менее, американская сторона уже заявила, что никаких соглашений и совместных заявлений в результате встреч на Аляске не ожидается, пишет The Washington Post.



Впоследствии Соединенные Штаты обвинили Китай в "напыщенности", а китайские СМИ обвинили американских чиновников в том, что они слишком долго говорят и "негостеприимны".

Бонни Глейзер, эксперт по Азии Центра стратегических и международных исследований, в интервью Reuters заявила, что жесткие заявления обеих сторон в преддверии встречи создали риск того, что она перерастет в обмен обвинениями и требованиями.

"Ни одна из сторон не выиграла от этой встречи, которую, пожалуй, сочтут полным провалом", - сказала Глейзер.

"Может дойти до реальной войны"

Отношения США с Китаем сильно ухудшились еще во время президентства Трампа

Как предсказывали эксперты, "война" с Китаем будет продолжена и при Байдене, хотя, может быть, и не в такой грубой форме.

Главная причина противоречий - Китай наращивает и экономическую, и военно-политическую мощь, становясь все более опасным глобальным конкурентом для американцев. В конце минувшего года было объявлено о создании самой большого в мире экономического союза в Азии - Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, где ведущую роль будет играть КНР (подробно об этом мы писали здесь).

Обострение, которое дало о себе знать во время переговоров на Аляске, может перерасти в еще более серьезный конфликт, чем сейчас.

Как считает бывший госсекретарь США, 97-летний Генри Киссинджер, если новая администрация Байдена не сможет быстро восстановить отношения Вашингтона с Пекином, то конфронтация может обостриться и даже перерасти в военный конфликт.

В США неоднозначное мнение по поводу политики администрации Байдена в отношении Китая. Одни полагают, что конфликт будет нарастать, другие - что Вашингтон попытается договорится с китайцами.

"Байден с самого начала хочет продемонстрировать "сильную руку", показать, кто в доме хозяин. Внешняя политика - его конек. Но даже для многих из его окружения высказывание о Путине стало шоком, его посчитали далеким от дипломатии. Та же история с переговорами с китайцами. Бескомпромиссность, резкость и прямота, который, похоже, становятся новым стилем администрации Байдена, могут оказаться тактическим приемом, цель которых - торги. Правда, спорно, насколько эффективен такой ход и не приведет ли он к еще большему накалу в мире", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Также, как рассказал нам живущий в США экс-нардеп Андрей Артеменко, среди политической элиты США есть мнение, что из Китая нужно сделать мирового изгоя. В Штатах уже наблюдается тренд "не покупаем китайское".

По другой версии, несмотря на публичные перепалки, программа-максимум команды Байдена: завершить торговую войну Трампа с Китаем, как бы объявив в ней победу, и сконцентрироваться на санкционном и военном давлении на Китай.

"Однако позиция и настрой китайских дипломатов показательны. Им дипломатично предложили забыть об эпохе Трампа и вернуть всё как было: в замечательные обамовские годы кооперации в рамках проекта экономического бегемота - так называемой "Чимерики" (от China и America, - Ред.). Но для Поднебесной это уже давно пройденный этап. Они видят, как торопливо Байден пытается завершить торговую войну, надеясь таким образом подхлестнуть рост экономики. Очевидно, что для американской администрации это гораздо важнее, чем для Китая. Поэтому китайцы позволяют себе как угодно оскорблять Америку, нарушая этикет - зная, что именно они выступают с позиции силы, а не вся рать "умных дипломатов" эпохи Клинтона и Обамы, застрявших в том времени, когда к любым их словам внимательно прислушивались в Пекине", - написал в своем "Телеграмме" американский политолог Майк Дудаков.

Как конфликт США и Китая скажется на Украине

Ключевой момент для Украины в противостоянии Китая и США - какую роль в нем будет играть Россия, которая сейчас выступает одним из главных союзников Китая.

Как ранее писала "Страна", теоретически американцы в рамках своей антикитайской стратегии могут попытаться нанести по России, удар, используя свое влияние на Украину, а значит, может произойти эскалация напряженности по многим направлениям, включая конфликт на востоке страны. Но может быть и обратная ситуация - если США попытаются перетянуть Кремль на свою сторону и оторвать от Китая, то возможны и некоторые движения по нормализации отношений Москвы и Киева, а также подвижки по Донбассу.

Впрочем, пока последний вариант выглядит не очень реалистичным, учитывая нарастающий накал в отношениях между США с одной стороны и Китаем и Россией с другой.

К слову, в США есть мнение, что жесткие заявления и действия Вашингтона лишь еще более сближает Пекин и Москву, что не в интересах американцев.

Анжела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Вашингтоне, в беседе со "Страной" напоминает, что еще до прихода Байдена стратегия национальной безопасности объявила Россию и Китай двумя главными угрозами национальной безопасности США.

"Кроме того, все более тесные отношения России с Китаем представляют собой постоянную проблему для Соединенных Штатов. Хотя Вашингтон мало что может сделать, чтобы отвлечь Москву от Пекина, он не должен способствовать сближению двух стран, проводя торговую войну с Китаем или принимая санкции против России", - говорит Стент.

Тем временем, нарастающий геополитический кризис уже сказывается на Украине, которая во внешней и внутренней политике ориентируется на США, при том что Китай является лидером по наращиванию импорта украинской продукции.

Углубление конфронтации между Вашингтоном и Пекином может еще сильнее посадить Украину "на растяжку" и привести к ухудшению наших экономических позиций в Китае.

После того как Украина решила отобрать у китайцев купленный ими завод "Мотор Сич", последовал ассиметричный ответ от Поднебесной. Китайцы приехали в Крым изучать возможности для инвестиций - и, как полагают эксперты, не исключено, что в будущем Китай может признать Крым российским. А если еще история дойдет до санкций в отношении украинского импорта, для наших экспортеров это будет чревато многомиллиардными убытками.

По мнению политолога Руслана Бортника, есть риск, что США могут попытаться использовать Украину как инструмент для борьбы с Китаем.

"То есть бороться с китайскими интересами в Украине, дальше склонять Украину подписывать какие-то антикитайские решения или резолюции. И это может привести к тому, что Китай с легкостью поменяет Украину на каких-то своих поставщиков, или китайских, или российски", - говорит Бортник.

Если же торговая война между Китаем и Соединенными Штатами обострится, то это аукнется всему миру, всей мировой экономике. Ну и Украине, как слабой экономике.

Тем временем, как полагает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что американцы будут делать все, чтобы не было полноценного союза России и Китая.

"Поэтому им нужен будет определенный нейтралитет России, и, значит, надо будет идти на уступки. Что касается того, насколько далеко в плане уступок по Украине могут зайти. Тут и Россия может пойти на уступки, только небольшие. Ей нужно закончить конфликт на Донбассе", - говорит Карасев.