На Украине обвинить в предательстве собираются Зеленского и Ермака

Анонсированный украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном документальный фильм-расследование о деле «вагнеровцев» в Белоруссии может оказаться козырной картой во внутренней политической борьбе. Это в первую очередь удар по президенту Владимиру Зеленскому и, особенно, главе его офиса Андрею Ермаку.

Слив Гордона

О том, что в понедельник, 15 марта, в украинском медиапространстве будет озвучена сенсационная и тяжёлая для восприятия информация, Дмитрий Гордон публично заявил 10 марта. Подчёркивая важность анонсируемого он сказал, что оно разделит жизнь Украины на «до» и «после». Вскоре Гордон слил очередную порцию сведений, раскрыв, что это будет фильм-расследование о провале операции по выманиванию из России на Украину бывших донбасских ополченцев.

В СМИ их окрестили членами частной военной компании Вагнера, хотя на самом деле это пропагандистский штамп, имеющий мало общего с действительностью. По распространённой версии, украинская военная разведка под кураторством ЦРУ и при поддержке турецкой МІТ от имени российского заказчика заключила с бывшими ополченцами фальшивый контракт на охрану объектов в Венесуэле. По плану операции, самолёт с «вагнеровцами» из Минска должны были посадить в Киеве, где их бы арестовали и предали суду. Однако в августе 2020 года белорусские спецслужбы задержали их в окрестностях Минска, заподозрив в намерениях участия в акциях протеста против президента Лукашенко. Когда правда раскрылась, «вагнеровцев» отпустили в Россию, из которой они прибыли в Белоруссию. А на Украине признали провал операции, причём глава военной разведки был уволен.

И вот 11 марта 2021 года Гордон, уже не раз использованный украинскими спецслужбами для вбросов, выдал очередную порцию сенсации: операция провалилась из-за предательства. А 12 марта на принадлежащем Петру Порошенко «5 канале» бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный назвал имена предполагаемых предателей. Он заявил, что команду отложить спецоперацию дал лично президент Владимир Зеленский, а точную информацию о ней передал властям Республики Беларусь глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Это заявление вызвало информационный взрыв в сетевых пабликах националистов. Общий тренд – требование досрочных президентских выборов и ареста Ермака СБУ по подозрению в государственной измене.

Информационная спецоперация

Увлёкшись преследованием инакомыслящих, Зеленский и его окружение прозевали удар, готовящийся с совершенно другой стороны – от националистов и агентов Запада. СМИ пишут, что фильм-расследование публикуется от имени «Бэлингкэт» (Bellingcat). А это даже не сливной бачок, а почти не скрываемое подразделение британских спецслужб.

На Украине за расследованием стоит председатель НАБУ Артём Сытник - НАБУ собрало большую часть информации, слитой Bellingcat. Непосредственным куратором передачи был старший детектив НАБУ Олег Коцюба, а сотрудники НАБУ, чьё выступление в фильме анонсировано, лишь прикрытие. Сытник, которого офис президента безуспешно пытается убрать с должности, надеется, что фильм вынудит Ермака уйти в отставку, а может – и подведёт под следствие. А сам Сытник не только сохранит кресло, но и усилит свои позиции.

К операции с готовностью присоединился Пётр Порошенко, который заинтересован в ударе по Зеленскому. Бывший президент предоставил свои информационные ресурсы. Пока не известно точно, на каких каналах пройдёт премьера фильма, но то, что она состоится на «5 канале» и «Прямом», почти не подлежит сомнению.

По итогу формируется поддержанный Западом альянс соросят, порохоботов и националистов против Зеленского и его окружения. Попытки действующего президента играть на национал-патриотическом поле, как это удалось Порошенко, не сделали его своим для праворадикального сегмента общества. А значительной части поддержки своего базового электората на Юго-Востоке Зеленский уже лишился.

В привычной к самому грязному компромату украинской политике ожидать сильно радикальных последствий от самого по себе очередного вброса не приходится. Однако удар по авторитету президента и его ближайших сподвижников может быть нанесён тяжёлый. А это уже может стать стартовой точкой новой кампании против Зеленского с привлечением улицы.