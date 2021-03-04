 

Как Петр Порошенко хочет стать премьером и вернуть себе власть. План реванша

Политика Сегодня, 12:2979
Как Петр Порошенко хочет стать премьером и вернуть себе власть. План реванша

В публичном пространстве Владимир Зеленский и "слуги народа" с одной стороны и Петр Порошенко - с другой постоянно и жестко пикируются.

В последние дни это происходит, например, вокруг погрома Офиса президента в организации которого у Зеленского прямо обвинили Порошенко. Сам экс-президент также по всем фронтам критикует Банковую.

Создается впечатление борьбы двух непримиримых политических противников.

Но, на самом деле, параллельно, Порошенко пытается запустить процессы, которые могут привести к созданию альянса "Евросолидарности" со "слугами", при котором он сам рассчитывает на пост премьер-министра.

Подробности в статье "Страны".

Перевыборы для Порошенко 

После местных выборов партийные рейтинги хоть и колебались в значительном диапазоне, но принципиально картина сохраняется неизменной.

Судя по замерам различных социологических служб, первую тройку лидеров составляют президентская “Слуга народа” (СН), “Европейская солидарность” экс-президента Петра Порошенко (ЕС) и “Оппозиционная платформа - За жизнь” (ОПЗЖ).

Партия Порошенко находится при этом в интересной ситуации.

Как писала “Страна”, Зеленский в последние пару месяцев строит из себя "патриота" и борца с "российской агрессией," заходя тем самым на  электоральное поле, где уже давно обосновался экс-президент. 

Однако социология показывает, что в рейтинге партия Порошенко сильно не потеряла. Уровень поддержки “Евросолидарности” колеблется между 14% и 18% среди респондентов, определившихся с выбором.

С другой стороны, высоким остается и личный антирейтинг Порошенко. По последним данным “Рейтинга”, экс-президенту доверяют 25%, не доверяют - 73%. 

С таким антирейтингом у Порошенко практически нет шансов стать президентом даже в случае выхода во второй тур вместе с Зеленским.

В то же время более реальна для экс-президента другая вершина - пост премьер-министра.

Ее он может достичь в случае назначения досрочных выборах в Раду.

Если к тому времени не поменяется расстановка сил в партийном рейтинге (когда три партии - СН, ОПЗЖ и ЕС идут плотной группой с большим отрывом от конкурентов) и при этом партия Порошенко займет первое место на выборах (что, исходя из нынешней социологии, задача не простая, но и не фантастическая), то расклад сил в новом парламенте будет для лидера "Евросолидарности" довольно благоприятным.

В таком случае коалицию возможно будет сформировать, теоретически, только тремя путями - с участием ОПЗЖ и ЕС (что нереально), с участием ОПЗЖ и "Слуги народа" (чего не дадут сделать американцы) и с участием "Слуги народа" и партии Порошенко. Последний вариант выглядит наиболее вероятным при такой расстановке сил.

При этом, естественно, Порошенко потребует для себя пост премьер-министра.

А получив эту должность, он может постепенно обнулить влияние Зеленского вплоть до перехода Украины к парламентской форме правления.

Естественно, реальный расклад на выборах может быть и другой. К примеру "Евросолидарность" может получить меньше, чем сейчас дают ей социологи за счет прохождения в Раду партий Гройсмана или Кличко, с которыми (а также с "Батькивщиной") "Слуги народа" и попытаются создать коалицию без Порошенко. 

Но в любом случае партия экс-президента получит в Раде значительно больше мест, чем она имеет сейчас. А потому игра стоит свеч. 

По данным "Страны", Петр Порошенко активно лоббирует идею досрочных выборов Рады через все возможные каналы в США. Ее он подает как шанс на формирование "евроатлантической" коалиции. Нынешнее "монобольшинство" "Слуг народа" лоббисты Порошенко рисуют как противоречивое с точки зрения прозападной ориентации с большим весом людей, которые настроены не проамерикански.  

Коалиция СН и ЕС поле выборов, как обещает Порошенко, будет идти евроатлантическим курсом более последовательно. 

На прошлой неделе после того как Байден назвал Путина "убийцей" Порошенко выпустил видео, где рассыпался в комплиментах президенту США, пожурил Зеленского за нерешительную позицию, но сказал, что якобы активно занимается вопросом организации звонка Байдена Зеленскому. 

“Не для Зеленского, конечно, стараемся, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне. От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в войне с Россией. От этого зависит перспектива нашего членства в Евросоюзе и НАТО. От этого зависит будущее Украины”, - пафосно заявил Петр Порошенко.

Нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко отрицает возможность союза с Зеленским хоть в этой, хоть в будущей Раде.

“Мы оппозиционная сила, которая не поддержала ни одно кадровое назначение этой власти и не голосовала за проекты бюджета. Никакой коалиции с нами у “слуг” не создастся. А в следующем парламенте их партии вообще не будет”, - заявил "Стране" Гончаренко.

В тоже время глава штаба партии Александр Турчинов был не так категоричен в недавнем интервью ВВС.

"Когда вдруг они ("Слуги народа" - Ред.) прозреют и обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию", - сказал Турчинов. 

Он полагает, что такой вариант вполне возможен, если пройдут досрочные выборы после которых Порошенко может стать премьер-министром.

"Я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения (в нынешней власти), чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть. Порошенко достаточно подготовлен к должности премьер-министра", - сказал Турчинов.

Аргументы против

Что играет здесь против Порошенко? 

Во-первых, сильная степень недоверия к Порошенко со стороны Вашингтона. По тем пунктам, по которым у американцев сейчас есть проблемы с Зеленским (антикоррупционная вертикаль, судебная реформа), во времена Порошенко были проблемы, как минимум, не меньшие. А в борьбе с "российской угрозой" Зеленский показывает себя сейчас еще большим "ястребом", чем Порошенко.

Кроме того, в команде Байдена вряд ли забыли, что именно Юрий Луценко (с ведома Порошенко) был тем человеком, который обещал передать людям Джулиани компромат на семью нынешнего президента США.

Во-вторых, не только Порошенко ведет закулисные переговоры с победившей в США командой.

Своя история отношений с ней и у экс-премьера Арсения Яценюка, который теперь опирается на поддержку самого богатого украинца Рината Ахметова. У Яценюка нет шансов ни стать президентом, ни возглавить партию. Он пребывает на электоральном дне. Но он надеется опять выиграть на мизере, как у него получилось в 2012 году, когда он, будучи лидером непопулярного “Фронта перемен”, возглавил вместо посаженной в тюрьму Юлии Тимошенко главную оппозиционную силу в стране “Батькивщину”.

Тем более, что у Яценюка сохранился тесный контакт с нынешним заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

“Среди западных дипломатов, в том числе американских, распространено хорошее мнение о Яценюке, и они не теряют надежды на его возвращение в большую политику”, - подтверждает политолог Анатолий Октисюк, ссылаясь на свои источники.

При этом, как уже писала "Страна", Яценюк ведет свою сложную игру. С одной стороны, зондируя почву по возобновлению союза с Порошенко (и тогда лоббистские усилия последнего в Вашингтоне получат дополнительный импульс). С другой стороны вместе с Ахметовым работает на раскрутку политпроекта экс-премьера Владимира Гройсмана. С третьей, через того же Ахметова, пытается как-то встроиться в нынешнюю систему власти.

“Американцы, судя по всему, еще определяются, кто будет оттуда работать с Украиной, а кто от Украины с ними. Почему только Порошенко? Байден может поставить на Яценюка или Зеленского”, - рассуждает политолог Вадим Карасев.

В-третьих, досрочные выборы сейчас категорически не нужны Зеленскому и "Слугам народа" исходя из того расклада, который мы описали выше. Офису президенту не хочется делать выбор между коалицией с ОПЗЖ и ЕС с перспективой получения "чужого" премьера и фактической потерей власти.

И пока настроения в “Слуге народа” однозначно против досрочных выборов.

“Нет предпосылок для внеочередной кампании. Судите сами: монобольшинство де-юре и де-факто действует. Правительство работает, и никого в отставку мы пока не отравляем. Страну на новые выборы толкают оппозиционеры, у которых растут рейтинги. Но никто не может заставить президента пойти на роспуск парламента”, - сказал "Стране" народный депутат Александр Качура.

Эксперты также считают, что перевыборы Рады пока не предвидятся.

“Логика может быть только в том, чтобы снять с себя ответственность за происходящее в стране: мол, давайте выберем новый парламент и там договорятся о новом правительстве и плане действий. Но никто не хочет отказываться от власти. Сейчас у Зеленского в этой Раде еще остается широкое поле для маневра. Монобольшинство существует, можно обсуждать вариант коалиции с Тимошенко (лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко - Ред.) и “Голосом” - на всякий случай. Взамен - слабо прогнозируемое будущее”, - комментирует политолог Вадим Карасев.  

“У всех будут больше фракции в новой Раде - и у ОПЗЖ, и Тимошенко, и Порошенко. Поэтому они заинтересованы в большей или меньшей степени в досрочных выборах. Это может быть интересно и тем региональным элитам, что строят собственные политсилы с расчетом на всеукраинский уровень. Олигархи не знают, что принесут переизбранный парламент и новое правительство. Оно может быть хуже нынешнего в плане обеспечения их “хотелок”, - говорит политолог Руслан Бортник.

Источник в политических кругах отмечает, что может быть только два фактора, которые заставят Зеленского пойти на досрочные выборы.

Во-первых, это сильный политический кризис, включая масштабный раскол фракции и уличные акции. После чего Зеленский, чтоб "выпустить пар", может распустить Раду.

Во-вторых, давление США, которые могут поставить выборы как жесткое условие продолжение поддержки. Но в последнем американцев еще нужно убедить. Пока из Вашингтона нет сигналов, что там хотели бы досрочно перезагрузить украинский парламент. Наоборот, американцы не очень поддерживают любые резкие политические движения в Украине, опасаясь дестабилизации. И лоббистам роспуска Рады нужно будет очень сильно постараться, что побудить США поменять свою позицию.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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