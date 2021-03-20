Что будет после погрома Офиса президента и как эта история отразится на Зеленском

Выходные в Украине прошли под знаком погрома Офиса президента. Его устроили сторонники Сергея Стерненко - одесского праворадикала, осужденного на семь лет за разбой и похищение человека.

Основных застрельщиков погрома "Страна" уже называла - это националисты и "профессиональные активисты" Сергей Филимонов, Назарий Кравченко, Роман Ратушный и Николай Выговский. В 2019 году их называли в числе людей, которые работают на Петра Порошенко и СБУ. Не исключено, что эти связи (по крайней мере с Порошенко) остались и сейчас.

Они с группой поддержки явились на Банковую в субботу вечером, разбили стекла, подожгли здание и обрисовали его фасад - в том числе и свастикой. Персонально Зеленский же получил надпись "Лох" под табличкой "Президент Украины". Полиция ничему не мешала. Ущерб зданию составил два миллиона гривен по оценке самого Офиса президента.

В Украине очередное беспредельное нападение националистов на этот раз вызвало едва ли не политический кризис - объектом стало не российское посольство или "ватники", а резиденция первого лица страны. По этому поводу "слуги народа" даже хотят собрать внеочередное заседание Рады.

В то же время, несмотря на всю грозную риторику властей, пока не произошло главного - массовых задержаний тех, кто причастен к этой истории. Кроме одного человека, который разбил стекло на входной двери в Офис президента.

То есть никаких реальных намерений купировать ультраправое насилие не наблюдается даже после беспредела, направленного лично против Зеленского.

"Страна" анализирует ситуацию, которая сложилась после нападения на офис Зе.

Позиция "слуг" и роль Порошенко

После того как размеры ущерба имиджу Зеленского приобрели широкие масштабы, Офис президента и его политсила выдвинули несколько ключевых мессиджей.

Первый - нападение на ОП связали с Петром Порошенко. Эту мысль высказал советник Ермака Михаил Подоляк.

Он заявил, что все организации, которые так или иначе призывали идти на митинг, входят в орбиту "Европейской солидарности" - "Рух опору капітуляції", "Демсокира", "Вільні люди", "Справа громад" и другие.

"Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко... Субботнее уродство организованно именно и только жадностью Порошенко", - резюмировал Подоляк.

Тему с ответственностью экс-президента пытаются раскрутить и в "Слуге народа". "Страна" сегодня опубликовала проект постановления Рады об осуждении субботних событий на Банковой.

Там говорится, что МВД, СБУ и ГБР должны в кратчайшие сроки расследовать нападение и установить его организаторов и заказчиков - среди которых, как говорится в документе, могут быть представители политических партий.

Судя по заявлениям Подоляка, речь, видимо, тоже идет о Порошенко. И, не исключено, коснется это и нардепов, которые пришли поддержать погромную акцию - в частности, Романа Лозинского и Ярослава Юрчишина из "Голоса" и Гео Лероса, исключенном из "Слуги народа".

Впрочем, коснется ли - большой вопрос.

Во-первых, проект постановления пока еще официально не зарегистрирован. Во-вторых, для голосования за него потребуется собрать внеочередное заседание парламента. По которому уже возникли проблемы.

"Мы еще не понимаем, так как сейчас идет регистрация проекта постановления по этим событиям. Внеочередное заседание можно собрать только с определенной повесткой дня, пока нет постановления, нет номера — мы даже не можем подписные листы взять... Также мы не понимаем, сможем ли мы вообще до завтра взять подписные листы, так как спикер Разумков с официальным визитом в Брюсселе, поэтому неизвестно работает ли без него этот механизм", — сообщил "Стране" глава партии Александр Корниенко.

То есть у "слуг" пока достаточно невнятная политическая реакция на то, что происходит.

Причина понятна - переходить к активным политико-правовым действиям против Порошенко и Ко мешают все те же факторы, которые не давали это сделать все два года президентства Зеленского. Когда уголовные дела на экс-президента закрывались или клались под сукно. Главные причины - позиция Запада, который не приветствует криминальное преследование экс-президента, а также тотальная коррупция и развал в силовых структурах и вообще в системе власти, благодаря которой Порошенко "решает вопросы", торпедируя и разваливая расследования еще на ранних стадиях.

Поэтому пока все действия Банковой против Порошенко ограничивались пиар-ходами, которые призваны понизить его электоральную поддержку.

И погром Офиса президента - безотносительного от того, стоит за ним Порошенко или нет - вряд ли что-то здесь поменяет (подробнее о плане бывшего президента вернуться во власть "Страна" рассказывала в материале Как Петр Порошенко хочет стать премьером).

Поэтому программа-максимум "слуг" - заклеймить Порошенко как организатора погрома. Для чего и пытаются собрать заседание Рады, которое формально для открытия уголовных дел не нужно. Зато необходимо для политического пиара.

Однако у бывшего президента это понимают. Поэтому от погрома на Банковой открещиваться начали еще той ночью - когда пошли первые разговоры о роли Порошенко в нападении на ОП.

Порохоботы уже вбросили версию о "провокаторах Авакова" - и в качестве доказательства приводят бездействие полиции. Не упоминая, впрочем, что правоохранители практически никогда не трогают уличных активистов Порошенко.

Не исключено, что рано или поздно все стороны придут к единогласному мнению, что погром Офиса Зеленского устроила "рука Кремля".

Как это отразится на деле Стерненко?

Если отвлечься от политической обстановки, то ситуация для сидящего в одесском СИЗО Стерненко после погрома на Банковой ухудшилась.

С одной стороны Офис президента понес имиджевые потери, позволив радикалам безнаказанно унижать Зеленского (о чем еще будет сказано ниже).

С другой - группа поддержки Стерненко после субботней акции раскололась. От шабаша открестились не только у Порошенко, но и второе крыло сторонников Сергея - "соросята" (за исключением отдельных фукнционеров "Голоса"). Они начали критиковать такие методы как неевропейские.

То есть умеренная часть стерненковцев отмежевалась от радикальных акций. Но не сделал этого сам "политзаключенный" (Стерненко из тюрьмы передал на волю благодарность за акцию), а также его адвокаты, которые с одобрением постили в соцсетях фото "салюта на Банковой".

И теперь лоббировать освобождение одесского националиста будет сложнее - в том числе прозападным структурам. Что по итогу облегчит путь к утверждению обвинительного приговора в апелляции. А также поможет привлечь Стерненко к ответственности за убийство человека в 2018 году - суд по этому поводу сейчас идет в Одессе.

Но это лишь окно возможностей. И если власть им не воспользуется и наоборот - освободит Стерненко - то для нее ситуация станет еще хуже. А надпись "президент - лох" на стенах администрации заиграет новыми красками.

Как это отразится на Зеленском?

Кроме раскола в лагере "друзей Стерненко" у Банковой появился повод нанести удар по националистическому лагерю. Тем более, что в данном случае Запад и его лобби в Украине скорее всего сохранят нейтралитет - поскольку сами отмежевались от радикалов.

Однако пока не видно, чтобы организаторы шабаша, которые уже установлены полицией, получали подозрения или вызывались на допросы. То есть дело снова идет к выведению радикалов из-под ответственности.

Зеленский таким образом уже ослабляет свою прямую власть. Поскольку лишь очень слабый лидер оставляет такие выходки безнаказанными.

Ситуацию не поменяют даже уголовные дела, которые может завести полиция. Ведь в большинстве случаев против националистов их до конца не доводят.

Более-менее позитивный момент для Банковой здесь - это наглядная дискредитация промайдановских "активистов" в глазах украинцев. Но если эту тему не довести до стадии приговоров, негатив на этой теме соберет один только Зеленский, который не смог защитить даже собственный офис.

Но если даже сейчас пересажают всех, кто нападал на ОП, осадок останется. Субботняя акция показала, что физическая защита президента и его места работы - это не совсем предопределенные вещи.

"Зеленскому показали насколько хрупка его власть. Если даже несколько сотен "активистов" могут безнаказанно разгромить его офис. А если захотят - то и во внутрь войдут и усядутся в кресло президента. Если, конечно, полиция не помешает. Но, как показал вчерашний день, может и не помешать. Специально ли была сделана "презентация", либо просто так "карты легли" - вопрос отдельный. Но Зеленскому дали возможность подумать - такой ли он "всесильный монарх", каким он себя в последний месяц показывает, карая через СНБО направо и налево? А если придет не несколько сотен "активистов"? А если придут с оружием? А если включатся олигархи и по телеканалам тему поддержат? Много пищи для размышлений после вчерашнего вечера появилось. Какие сделает выводы Зеленский из этого - увидим", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".