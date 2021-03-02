Погорелов: Фракция ОПЗЖ в Ужгородском горсовете не допустит дерибана земли в Боздошском парке

Фракция ОПЗЖ в Ужгородском горсовете не допустит дерибана земли в Боздошском парке. Соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Facebook обнародовал Андрей Погорелов.

"Сегодня фракцией изучали проекты решений городского совета, которые будут вынесены на ближайшую сессию 30 марта. Опять множество спорных земельных вопросов. В одном из проектов нам предлагают передать частному обществу в постоянное пользование участок площадью 1,4 га в ареале Боздоского парка.

Помню, что десять лет назад эта земля также была в частных руках, но, по моей инициативе, мы смогли вернуть ее городу. В планах было построить там школу и детский сад. Этому микрорайону крайне необходимы эти социальные объекты.

Поэтому сегодняшнее предложение – снова передать эти земли в частную собственность – вызывает возмущение.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать этот проект решения. Призываем наших коллег по депутатскому корпусу, независимо от политических взглядов и партий, поддержать нашу позицию. Давайте строить школы, детские сады и другие необходимые социальные объекты в Ужгороде!" - говорится в публикации.