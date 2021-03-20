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Политика Сегодня, 09:1261
В действие решение СНБО о национальной безопасности в сфере экологии ввел Зеленский

Президент Владимир Зеленский 23 марта подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации".

Указ имеет номер 111/2021 и обнародован на сайте главы государства.

В решении СНБО для обеспечения экологической безопасности и поддержания экологического равновесия в Украины, повышения уровня экологической безопасности в зоне отчуждения Кабмину поручается разработать и утвердить Национальный план действий по охране окружающей среды на 2021-2025 годы. Также предписывается внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов по экологическому страхованию, водоотведению сточных вод населенных пунктов, охране атмосферного воздуха и некоторые другие. 

Кроме того, СНБО предписал подготовить и утвердить в шестимесячный срок водную стратегию Украины на период до 2050 года.

Согласно же тексту указа Зеленского, утратившим силу признан указ президента Украины от 25 июня 2013 №350 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2013 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 февраля 2009 года "О состоянии безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины". А также указ от 18 октября 2013 №572 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2013 "О комплексе мер по совершенствованию проведения мониторинга окружающей среды и государственного регулирования в сфере обращения с отходами в Украине".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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