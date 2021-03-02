Спикер Кремля Дмитрий Песков не признался, какой вакциной сделал прививку от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин

Слова Пескова приводит РИА "Новости" в среду, 24 марта.

"Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", - заявил спикер Кремля.

Также он добавил, что вторую дозу вакцины Путину введут через несколько недель. "Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй", - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что Путин после вакцинации чувствует себя хорошо.