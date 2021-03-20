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Политика Сегодня, 14:3862
В действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность ввел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие непубличное решение СНБО Украины относительно акционерного общества "Мотор Сич".

Документ обнародован на сайте президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие Указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: news, новости, Украина, СНБО, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Мотор_Сич  
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