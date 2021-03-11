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Политика Вчера, 18:2556
Слово "Донбасс" российским нарративом объявил Данилов и призвал его больше не использовать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово - нарратив, навязанный Россией. 

Об этом он заявил во время форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", трансляция которого опубликована в Фейсбуке.

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", - сказал он.

Также Данилов заявил, что власти Украины максимально обеспечивают избирательное право на территориях, которые граничат с временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются якобы манипулятивными.

"Все без исключения услуги, которые должен получить гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное - это манипулятивные вещи, будто бы там государство отменило выборы... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какие планы для себя готовит враг", - подчеркнул Данилов.

По его словам, пока он не может обнародовать информацию разведки, что планировала Россия на выборах в прифронтовых районах, и заверил: "Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех общинах, где это было возможно".

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo, Донбасс  
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