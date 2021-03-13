"Я же айтишник". Арахамия рассказал, как ему удалось найти тур на Мальдивы за 80 долларов с человека

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как ему удалось бюджетно отдохнуть на Мальдивах, потратив на это всего 80 долларов с человека (2215 грн) в день.

По словам нардепа, тур для своей семьи (он с супругой и трое детей) глава семьи нашел на иностранном сайте, где предлагают отдых с большими скидками. К тому же нардеп отметил, что коронакризис очень опустил цены на туры.

"320 долларов в день стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей. У меня есть фотографии, есть счета. У нас же есть орган НАПК, который очень серьезно проверяет",- сказал Арахамия.

Также Арахамия добавил, что готов доказать ведущей правдивость своих слов и найти для нее такой же бюджетный тур и даже дешевле - за 40-60 долларов в день.

"Я же айтишник. В свое время больше 100 стран объездил", - добавил нардеп.