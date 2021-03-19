Почему СНБО не реагирует на американские санкции против Коломойского, Дубинского и Деркача рассказал Данилов

Украина на данный момент не реагирует на санкции США против олигарха Игоря Коломойского и народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, потому что не получила от Вашингтона соответствующих документов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал в интервью "Радио НВ".

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите ( действия со стороны Киева в отношении тех лиц, против которых ввели санкции США - Ред.). Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - сказал Данилов.

Однако на данный момент, по словам секретаря, в официальных учреждениях Украины нет никаких документов от Вашингтона в отношении Коломойского, Деркача и Дубинского. Если они появятся, то это уже будет "вопрос другого порядка".