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Политика Сегодня, 14:45137
О чем говорится в новой военной стратегии Украины

Вчера президент Владимир Зеленский узаконил новую военную стратегию Украины. Подпись под ней поставил глава ОП Андрей Ермак. Также документ еще раньше утвердил СНБО. 

Главные акценты этой стратегии - противостоянии России, упор на милитаризацию всего населения, война в основном на своей территории.  

Что в общем-то коррелируется с постоянными заявлениями властей и лично Зеленского о вероятности "всеобщей мобилизации" и ужесточения условий призыва. 

При этом в стратегии прямо указывается, что Украина не будет достигать военного паритета с Россией. То есть надежда вся на помощь стран НАТО. О вступлении в альянс в стратегии говорится очень много, хотя и признается, что продолжение конфликта на востоке страны затрудняет достижение этой цели.  

"Страна" проанализировала стратегию.

"Всенародный характер обороны"

Начинается военная стратегия с того, что существует некая "экзистенциальная угроза" Украине. Которая развивается на фоне дефицита денег и дисбаланса между военными силами Украины и России.

Поэтому сразу заявляется, что стратегия базируется "на всеохватывающей обороне" агрессору - на суше, море, в воздухе и даже информационном пространстве. 

Одним из элементов такой обороны является сдерживание. Под ним Зеленский подразумевает способность достичь такого уровня развития армии, флота и территориальной обороны, что агрессор понесет неприемлемые для себя потери и вынужден будет свернуть агрессию или отказаться от ее эскалации.

То есть, как видим, цели разгромить противника на его территории Украина не ставит.

Более того, стратегия призывает готовиться, по сути, к партизанским действиям на своей территории. Словосочетание "движение сопротивления"(рух опору) встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" - 34 раза. 

Да и вся стратегия озаглавлена как "Всеохватывающая оборона". Что где-то сродни теории "тотальной войны", сформулированной еще накануне Первой мировой. По ней военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только профессиональными армиям.

Для сравнения, слово "перевооружение" упоминается в стратегии только три раза, а "модернизация" - два. 

Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии - ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой. Это война уровня начала и середины ХХ века. При том что современные армии делают акцент на развитии высокотехнологической компоненты. 

"Мощная территориальная оборона, которая во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороны Украины всенародного характера", - говорится в стратегии.

При этом довольно загадочно звучит пункт о переводе армии на профессиональную основу. На первый взгляд это выглядит как планы по отказу от призыва и перехода на полностью контрактное формирование ВСУ. Однако далее следует уточнение, что срочную службу в армии хотят заменить обязательной службой в военном резерве. Но чем это будет отличаться от призыва - не поясняется.

Кроме того, ключевой пункт: в стратегии значится, что Украина не ставит своей целью достижение военного паритета с России, поскольку это подкосит нас экономически. 

"Комплексная оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики", - говорится в документе. 

То есть в случае начала войны с Россией (которой, собственно, и посвящена большая часть стратегии) надежда Украины будет только на прямую военную поддержку стран НАТО.

Ракеты нужны, но денег нет

Перечисляются основные угрозы Украине, основное место среди которых занимает Россия. Северный сосед прямо называется в "Стратегии" военным противником Украины. Сказано, что он использует против нашей страны все средства, включая космические. 

Цель этих мероприятий - ослабить Украину сначала гибридными способами, а потом военным путем изменить ее территориальное устройство. Также заявляется, что Россия преследует цели торможения социально-экономического развития Украины.

То есть теперь уже официально утверждается, что в падении украинской экономики и снижении уровня жизни виноваты не сами власти Украины, а Москва. 

Обращает на себя внимание смазанность декларируемых целей стратегии. Много таких эпитетов, как "достаточный", "мощный", "необходимый". Но никакой конкретики, что понимают власти Украины под "мощной теробороной" или "развитой инфраструктурой", нет.

Зато декларируется однозначная цель вхождения в НАТО. Это слово встречается в документе 19 раз. То есть чаще, чем упоминается перевооружение армии. 

Чтобы вести "всеохватывающую оборону", предлагается создать единое руководство этими процессами. Видимо, в такой роли себя видит президент, который контролирует и армию, и спецслужбы. За исключением тех, которые подчинены МВД. Но, видимо, в рамках стратегии это ведомство могут урезать в полномочиях и передать их, к примеру, на Банковую.

В документе так и говорится, что основную скрипку в подготовке "тотальной обороны" должен играть возглавляемый Зеленским СНБО. 

Конечные этапы развития украинской обороны упираются в переход на стандарты НАТО и такие реформы, которые позволят получать более масштабную иностранную помощь. 

Одним из основных способов сдерживания противника документ называет развитие ракетного вооружения. При этом подтверждается отказ от ядерного статуса страны. 

В тексте стратегии очень много слов о необходимости перевооружения, но далее делается ремарка, что денег на это нет - необходимые ресурсы отвлекает на себя агрессия России на Донбассе и в Крыму. Это отсылка снова к тезису, что основной упор будет вестись на милитаризацию населения и надежды на помощь НАТО - а не программы перевооружения и создание более профессиональной армии. 

"Граждане Украины на военной службе и службе в военном резерве составляют наиболее ценный оборонительный капитал государства", - говорится в тексте. С одной стороны это вроде бы комплимент украинцам. С другой, констатация факта, что воевать будем, судя по всему, людьми, а не техникой. 

При этом в документе нет планирования, на сколько Украина должна поднять собственное военное производство. Однако отдельным пунктом записан импорт высокотехнологичного вооружения из-за рубежа. 

Война с Россией при помощи НАТО

Интересно описан алгоритм предполагаемой войны. Она начинается с ответа на агрессию или "угрозу военной безопасности" Украины. То есть прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу - видимо, потому, что это уже произошло на Донбассе и в Крыму. 

То есть по сути стратегия позволяет начать в любое время военную операцию против неподконтрольных территорий и находящихся там российских войск. 

Далее это подтверждается прямо: задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины". 

Но интереснее всего, чем должна закончится эта война. Ее остановка происходит "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях". То есть военной победы Украина своими силами видимо не мыслит. 

Далее говорится, что успех всей военной стратегии зависит, в частности, от "политической, экономической и военной поддержки Украины мировым сообществом в геополитическом противостоянии Российской Федерации".

Еще один момент - Киев готов воевать, если происходит "втягивание Украины в международный вооруженный конфликт, в частности между государствами, обладающими ядерным оружием". То есть в случае войны основных стран НАТО и России.

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Теги: news, новости, Украина, армия, военная, стратегия, 7dniv, 7dnivinfo  
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