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Политика Сегодня, 18:2165
В использовании админресурса накануне довыборов в Раду обвинили офис Зеленского

В гражданской сети "Опора" заявили, что разговор президента Владимира Зеленского с кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Василием Вирастюком о вакцинации на Прикарпатье во время традиционного селекторного совещания является злоупотреблением административным ресурсом. 

Об этом сообщает пресс-служба "Опоры". 

Сообщение о селекторном сообщении, в ходе которого Владимир Зеленский общался с Вирастюком, 25 марта опубликовал Офис президента. В "Опоре" заявили, что проведение совещания в Офисе президента при участии кандидата в нардепы Вирастюка нарушает демократические стандарты выборов. 

"По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОВО №50, №87 "Опора" констатирует нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов... Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации", - сказано в сообщении. 

В "Опоре" сообщили, что кандидат Вирастюк участвовал в совещании в качестве субъекта избирательного процесса. Об этом свидетельствует сообщение на сайте ОП, где отмечается о баллотировании Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов. Значительная часть обсуждения была посвящена освещению позиции кандидата по эффективности противодействия пандемии в области и компенсаций малому бизнесу за карантинные ограничения.

"Опора" призвала президента и его офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать политическую нейтральность.

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Теги: news, новости, Украина, ОП, выборы, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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