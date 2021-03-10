В использовании админресурса накануне довыборов в Раду обвинили офис Зеленского

В гражданской сети "Опора" заявили, что разговор президента Владимира Зеленского с кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Василием Вирастюком о вакцинации на Прикарпатье во время традиционного селекторного совещания является злоупотреблением административным ресурсом.

Об этом сообщает пресс-служба "Опоры".

Сообщение о селекторном сообщении, в ходе которого Владимир Зеленский общался с Вирастюком, 25 марта опубликовал Офис президента. В "Опоре" заявили, что проведение совещания в Офисе президента при участии кандидата в нардепы Вирастюка нарушает демократические стандарты выборов.

"По результатам беспартийного наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины в ОВО №50, №87 "Опора" констатирует нарушение органами публичной администрации принципа политической нейтральности в интересах кандидатов... Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества через использование им связей с органами публичной администрации", - сказано в сообщении.

В "Опоре" сообщили, что кандидат Вирастюк участвовал в совещании в качестве субъекта избирательного процесса. Об этом свидетельствует сообщение на сайте ОП, где отмечается о баллотировании Вирастюка на промежуточных выборах народных депутатов. Значительная часть обсуждения была посвящена освещению позиции кандидата по эффективности противодействия пандемии в области и компенсаций малому бизнесу за карантинные ограничения.

"Опора" призвала президента и его офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать политическую нейтральность.